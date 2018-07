Es waren Bilder, die um die Welt gingen. Und es waren Momente, die diese Stadt und uns, die wir hier leben, geprägt haben: Am Abend des 9. November 1989 öffneten sich die Grenzzäune zwischen Ost und West. Zuerst in der Bornholmer Straße, dann überall. An diesem Tag fiel die Mauer, die zuvor 40 Jahre lang Deutschland zerteilt hat. Und deren Narben noch heute auf Schritt und Tritt in Berlin zu sehen sind.

Wenn die deutsche Hauptstadt jetzt das Datum für einen zusätzlichen Feiertag sucht, dann muss es dieser sein: Der 9. November. Weil sich an keinem anderen Tag wie diesem und auch in keiner anderen Stadt der Sieg der friedlichen Revolution manifestiert. Und natürlich, weil dieser Tag immer wieder in der deutschen Geschichte mit dieser Stadt verbunden wird.

Am 9. November 1918 verkündeten hier Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht die Deutsche Republik und 20 Jahre später, 1938, gingen hier die Zeugnisse jüdischen Lebens in Flammen auf. Drei Augenblicke, die diese Stadt und ihre Menschen erlebt und auch erlitten haben. Drei Gründe, sich ihrer zu erinnern. Und deshalb drei Gründe für einen Senat, seinen Bürgern mit einem Feiertag jedes Jahr den Anlass und den Raum dafür zu geben.