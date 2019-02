„Twittergewitter“ am Montag bei der Berliner Feuerwehr: Zum europäischen „Tag des Notrufes“ am 11. Februar berichten die Brandschützer unter dem Hashtag „#Berlin112“ von 8 bis 20 Uhr über ihre Einsätze, geben „spannende Einblick“ in ihre Arbeit, informieren über Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten in ihren Beruf, geben Verhaltenstipps für den Notfall und wichtige Hinweise, wie man einen Notruf effektiv absetzt.

Auch 41 weitere Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland beteiligen sich an der Twitteraktion, sie nutzen allerdings den bundesweiten Hashtag „#112live“. Der Tag des Notrufes soll die Nummer 112 publik machen, er wird in diesem Jahr bereits zum zehnten Male ausgerufen.

Berlins Feuerwehr ist die älteste und größte Berufsfeuerwehr Deutschlands. Sie erreicht seit dem Jahr 2009 über Twitter nach eigenen Angaben täglich bis zu 11. 000 Berliner Follower.