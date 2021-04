Von Montag bis Donnerstag verärgerten zahlreiche Signalstörungen die Fahrgäste der Berliner S-Bahn. Betroffen war drei Tage lang der wichtigste Abschnitt im Netz, nämlich Ostkreuz-Lichtenberg.

Dieses Problem konnte jetzt behoben werden. Ein wichtiges Bauteil wurde ausgetauscht. "Jetzt funktioniert alles wieder", sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen. Zunächst war versucht worden, das elektronische Stellwerk mit einem "Reset" wieder zum Laufen zu bringen, dies scheiterte allerdings.

In sozialen Medien beschwerten sich viele Fahrgäste über Verspätungen und Zugausfälle. Ein Fehler in einem Stellwerk an so zentraler Stelle hat natürlich mehr Auswirkungen als in einem am Stadtrand. Zahlreiche Linien waren deshalb von der Panne betroffen. Im Jahr 2018 hatte es bei der Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks auf der östlichen Stadtbahn tagelanges Chaos gegeben.

In Pankow-Heinersdorf hatte ein Kabelschaden mehrere Tage hintereinander den Betrieb gestört. Auch dort lief der Verkehr am Freitag wieder reibungslos.

Zudem hatte es in dieser Woche weitere Störungen und Polizeieinsätze gegeben, wodurch viele Züge ausfielen. Den Mittwoch bezeichnete selbst das Twitter-Team der Bahn als "turbulent".