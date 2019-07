Der Mietvertrag des Berliner Tanzlokals Clärchens Ballhaus wurde gekündigt. Das berichtete zuerst der Rbb, Betreiber Christian Schulz bestätigte es am Mittwochabend dem Tagesspiegel. Demnach ist der Mietvertrag des Kult-Lokals in der Auguststraße zum Jahresende gekündigt worden. Zudem hätten, so der Rbb, Mitarbeiter des Clärchens Ballhaus bereits mündliche Kündigungen der Arbeitsverträge erhalten, eine schriftliche Kündigung solle demnächst folgen.

Vor einem halben Jahr hatte ein neuer Eigentümer die Immobilie in Berlin-Mitte erworben.

Schulz sprach im Gespräch mit dem Tagesspiegel davon, die Kündigung sei nicht das endgültige Aus. Er habe vollstes Vertrauen in den neuen Eigentümer, der ein Mensch der Kultur sei. Nach so vielen Jahren des Betriebs müsse ein solches Haus auch einmal saniert werden. Denkbar scheint, dass das Haus nach dem Jahreswechsel saniert wird und Clärchens Ballhaus danach den Betrieb wieder aufnehmen kann. Ausgemacht ist das aber nicht. Schulz' Fazit: "Man muss dem Ganzen Zeit geben."

Schulz ist auch ehemaliger Mit-Betreiber des Monbijou-Theaters, um das es in den vergangenen Monaten heftigen Streit gab. Schulz prüft derzeit juristische Schritte gegen seinen früheren Mitstreiter David Regehr, der mittlerweile das Theater übernommen hat. (Tsp)