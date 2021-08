Noch haben die in Verdi organisierten Pflegekräfte mit den Vorständen der Charité und der ebenfalls landeseigenen Vivantes-Kliniken keine Notdienst-Vereinbarung abgeschlossen. Gewerkschaft und Klinik-Vertreter sprechen nach tagelangen Verhandlungen auch am Sonntag über Einsatz-Modalitäten im Akutfall – ab Montag wollen Pflegekräfte bis Mittwoch die Arbeit niederlegen.

Obwohl sich zunächst nur einige Hundert Klinikbeschäftigte am Streik beteiligen sollen, weist Verdi darauf hin, dass man ab 30. August in einer Urabstimmung über einen unbefristeten Ausstand abstimmen lassen werde. Ein solcher "Erzwingungsstreik" könnte womöglich Wochen dauern. Zehntausende Behandlungen in den betroffenen Stationen müssten verschoben werden.

Wann ist ein Streik in der Pflege wirksam?

Politiker des rot-rot-grünen Senats drängten zuletzt beide Seiten, sich wenigstens auf die im Gesundheitswesen üblichen Notdienst-Vereinbarungen zu verständigen. Streitpunkt: Die Kliniken wollen möglichst viele Fälle als nicht zu verschiebende Notfälle einstufen lassen, die Verdi-Verhandler fürchten um die Wirksamkeit des Arbeitskampfes. Allerdings müssen Charité und Vivantes die stationäre Versorgung der Stadt gewährleisten, das ist der gesetzliche Auftrag, daran misst der Senat die Krankenhäuser.

Die Charité hat für Montag bis Mittwoch schon 40 bis 50 Prozent der geplanten Behandlungen vorerst abgesagt – schon jetzt steht also fest, dass Tausende Fälle mindestes verschoben werden. Beim Streit um eine Notdienst-Vereinbarung geht es Verdi um das Streikrecht ganzer Teams, also letztlich kompletter Krankenstationen. Diese könnten dann keine Patienten aufnehmen, schon aufgenommene Kranke, teilten die Verhandler mit, versorge man selbstverständlich.

Am Dienstag sollen zwölf Teams der Vivantes-Krankenhäuser und sieben Teams der Universitätsklinik die Arbeit niederlegen. Verdi zufolge wäre somit in fast allen der neun Vivantes-Kliniken sowie an den drei Charité-Campussen je mindestens eine Station betroffen – also von Steglitz-Zehlendorf bis Marzahn-Hellersdorf, von Spandau bis Neukölln.

Gericht sieht Gefahr für "Leib und Leben"?

Berlins Arbeitsgericht hatte nach einer Vivantes-Klage am Freitag eine einstweilige Verfügung erlassen: Streik ohne Notdienst könne zu einer "Gefahr für Leib und Leben" von Patienten führen, die Gewerkschaft müsse sich – grob vereinfacht formuliert – den Notdienst-Eckpunkten der Arbeitgeber beugen. Dieser Beschluss bezieht sich auf das Küchen- und Reinigungspersonal in den Tochterfirmen, was den Streik einschränkt, aber nicht verhindert.

Verdi fordert wie berichtet einen "Entlastungstarifvertrag"; einen fixen Schlüssel für mehr Pflegekräfte in der Universitätsklinik und den Vivantes-Krankenhäusern. Zudem solle das Reinigungs-, Transport- und Küchenpersonal der Vivantes-Tochterfirmen den vollen Tariflohn des öffentlichen Dienstes erhalten.

In der Debatte werden auch die sogenannten Fallpauschalen kritisiert, also jenes System der Finanzierung wonach die Kliniken pro Diagnose Geld von den Krankenkassen erhalten.