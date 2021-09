Im Tarifkampf an Berlins landeseigenen Krankenhäusern zeichnet sich vage eine Lösung ab. Wie die Verdi-Verhandler am Dienstag mitteilten, seien die Gespräche mit der Charité vorangeschritten, in den Vivantes-Kliniken liege man allerdings weiter auseinander. Die Gewerkschaft fordert dort neben besseren Personalquoten auch höhere Löhne in den Tochterfirmen.

Der Pflegestreik läuft seit dem 9. September. Noch an diesem Dienstag wird Berlins Wahlsiegerin Franziska Giffey (SPD) an der Zionskirche zu den Streikenden sprechen, sie hatte sich wiederholt mit Pflegekräften getroffen.

Verdi hatte schon im Mai verbindliche Personalquoten in einem "Entlastungstarifvertrag" gefordert, nach einem 100-Tage-Ultimatum rief die Gewerkschaft zum Vollstreik auf. In jedem der acht Vivantes-Krankenhäuser und an den drei Charité-Hauptstandorten mussten Betten gesperrt werden. Tausende Behandlungen wurden verschoben, in einigen Fällen hatten sich Patienten für ihre planbaren Operationen andere Krankenhäuser gesucht.

Immer wieder berichteten Pflegekräfte, Hebammen und medizinisch-technische Assistenten von der Personalnot im Stationsalltag. Der auch für die Patienten gefährliche Stress sei selbst durch den Streik kaum noch heftiger geworden.

Bislang wurde geschätzt, dass die Verdi-Forderungen bedeuten, Charité und Vivantes müssen bis zu 15 Prozent mehr Pflegepersonal, also jeweils mehr als 600 Fachkräfte neu anstellen. Wie berichtet, veröffentlichten die Krankenhaus-Leiter kürzlich konkrete Zahlen: Demnach zöge die Verdi-Forderung an der Universitätsklinik in drei Jahren 1200 zusätzliche Vollzeit-Pflegekräfte nach sich, im größeren Vivantes-Konzern sogar 2800. Die Charité teilte mit, trotz bundesweiten Fachkräftemangels habe man 700 neue Stellen angeboten und sei "an die Grenze des Machbaren gegangen".

Der Arbeitskampf in Berlin gehört zu den längsten im deutschen Gesundheitswesen. Nicht nur die Dauer des Ausstands ist ungewöhnlich, der Streik hatte zudem eine immense politische Dimension. Vertreter aller Parteien suchten Kontakt zu den Streikenden, die rot-rot-grüne Koalition solidarisierte sich mit den Pflegekräften. Dennoch blieb der Senat hart; inwiefern es nun neue finanzielle Zusagen für die Kliniken gibt, werden die nächsten Tage zeigen.

Verdi und die Klinikleiter konnten sich zudem nicht auf die sonst üblichen Notdienstvereinbarungen einigen. Die Streikenden stellten dennoch sicher, dass Akutfälle versorgt wurden. Leitende Ärzte hatten zwischenzeitlich Druck gemacht, der Vivantes-Vorstand sogar versucht, per Gerichtsbeschluss gegen den Arbeitskampf vorzugehen.