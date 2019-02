Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde über den Tarifvertrag der Länder am Donnerstag ohne Annäherung zu Ende ging, rufen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes nun für den 13. Februar in Berlin zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Zum Streik aufgerufen haben die Gewerkschaften Verdi, GEW, die Polizeigewerkschaft GdP und die IG Bau.

Der Aufruf richtet sich an alle Beschäftigten der Kita-Eigenbetriebe, der staatlichen Schulen, der Universitäten und Hochschulen (außer HTW), des Lette Vereins, des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, der Bezirksämter sowie alle sonstigen im Land Berlin Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags der Länder fallen.

Nach Angaben der GEW Berlin wird an vielen Schulen Unterricht voraussichtlich nur mit großen Einschränkungen stattfinden können, zahlreiche Schulen und Kitas könnten komplett geschlossen bleiben. Die Einrichtungen seien aber verpflichtet, eine Notbetreuung zu gewährleisten, teilte die GEW mit. Die rund 17.000 zum Streik aufgerufenen Lehrkräfte sind in Berlin die größte Beschäftigtengruppe, die unter den Tarifvertrag der Länder fällt.

Was die Gewerkschaften fordern

Die Gewerkschaften fordern in den Tarifverhandlungen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. In Berlin setzen sich die Gewerkschaften zudem besonders für eine Angleichung der Bezahlung von Erziehern und Sozialarbeitern an das Niveau des kommunalen Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes ein, unter den Erzieher und Sozialpädagogen in den meisten anderen Bundesländer fallen.

Die GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik warb bei Kindern und Eltern um Verständnis für den Streik: „Nur mit einem besseren Gehalt wird es der Stadt gelingen, ausreichend gut qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen zu gewinnen.“ Bei einem halbtägigen Warnstreik am 29. Januar beteiligten sich rund 2500 Erzieher.

Am kommenden Mittwoch um 10 Uhr sollen sich die Streikenden auf dem Alexanderplatz versammeln. Von dort soll ein Demonstrationszug in Richtung Brandenburger Tor ziehen.

