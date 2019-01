Bei Temperaturen um die null Grad haben sich tausend Menschen in Berlin am Dorothee-Schlegel-Platz nahe Bahnhof Friedrichstraße versammelt. Grund ist der Warnstreik der Erzieher in den Kitas der Eigenbetriebe, an den staatlichen Schulen und beim Pestalozzi-Fröbel-Haus sowie der Sozialarbeiter in den Jugendämtern. Viele Eltern haben sich mit den Streikenden solidarisiert, sind mit den Kindern zur Demo gekommen - unter anderem auch Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Am Dorothee-Schlegel-Platz hat die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ihren Sitz, die seit dem 21. Januar mit den Gewerkschaften die neue Tarifrunde verhandelt.

Der Sprecher der "Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft" (GEW), Markus Hanisch, schätzte die Streikbeteiligung auf „über 2000“ Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen. Die fünf Kita-Eigenbetriebe mit ihren über 250 Kitas hatten am Morgen noch keinen Überblick über die Streikbeteiligung. Daher war noch nicht klar, wie viele Einrichtungen komplett geschlossen waren oder Notdienst anboten.

"Von unseren 56 Kitas sind 25 komplett geschlossen“, teilte der Eigenbetrieb City mit, der die Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg abdeckt. "Drei bis vier unserer 76 Kitas sind bis mittags komplett zu", hieß es etwa aus dem Eigenbetrieb Nordost. Viele hätten eine Notbetreuung organisiert. Einen genaueren Überblick gab es noch nicht.

„Viele Eltern unterstützen uns“, berichtete eine Mitarbeiterin der Kita Jerusalemer Straße, die zum Eigenbetrieb City gehört. Es sei nur rund die Hälfte der Kinder am Morgen gebracht worden, viele Kollegen seien am Warnstreik beteiligt. Von anderen Kitas wusste sie, dass sie am Morgen nicht geöffnet hatten.

Es gab aber auch viele Kitas, die kaum betroffen waren: „Von uns sind nur drei Erzieherinnen bei der Kundgebung, die anderen sind bei Verdi organisiert“, hieß es aus einer Einrichtung. Wie berichtet, hatte nur die GEW zu dem sehr frühen Warnstreik aufgerufen: Die Tarifverhandlungen haben gerade erst begonnen.