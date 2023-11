Tarifverhandlungen mit den Ländern Beschäftigte von Berliner Hochschulen am Montag zu Streik aufgerufen

Zu einem Warnstreik an mehreren Berliner Hochschulen an diesem Montag rechnet die Gewerkschaft Verdi insgesamt etwa mit 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Erwartet würden Beschäftigte im Tarifvertrag der Länder (TV-L) sowie studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Dück am Montagmorgen. Außerdem seien Studierende im Rahmen eines Hochschulaktionstages eingeladen. Die zentrale Streikkundgebung sollte um 12 Uhr vor der Humboldt-Universität in Mitte stattfinden.

Nach Angaben Dücks hat an der HU zum Beispiel ein Ethnologie-Institut angekündigt, am Montag geschlossen zu bleiben. Einige vom Aufruf betroffene Einrichtungen hatten vorige Woche auf Anfrage mitgeteilt, dass sie nicht mit spürbaren Einschränkungen rechnen, andere hatten dies nicht abschätzen können.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen mit den Ländern fordert die Gewerkschaft für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro und 200 Euro mehr für Auszubildende und Nachwuchskräfte. Außerdem drängt Verdi darauf, auch einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte abzuschließen.

Der Streikaufruf gilt unter anderem für Beschäftigte der Humboldt-Universität, der Technischen Universität, der Freien Universität und der Berliner Hochschule für Technik. Die nächste Runde in den Tarifverhandlungen ist für den 7. und 8. Dezember geplant. (dpa)