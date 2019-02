In der nächsten Woche werden voraussichtlich an zwei Tagen zahlreiche Kitas geschlossen bleiben, und an den Schulen wird viel Unterricht ausfallen. Denn die GEW Berlin ruft die Angestellten an Schulen, Kitas, Hochschulen und Jugendämtern des Landes Berlin zu einem zweitägigen Warnstreik vom Dienstag, den 26. Februar bis Mittwoch, 27. Februar auf.

Die Gewerkschaft will damit den Druck erhöhen vor der nächsten Verhandlungsrunde über den Tarifvertrag der Länder. Diese findet am 28. Februar und 1. März statt.

GEW: "Bisher kein Entgegenkommen der Arbeitgeber"

„Am 29. Januar und am 13. Februar haben wir mit zwei kraftvollen Streiks in Berlin unseren Forderungen Nachdruck verliehen. Da uns die Arbeitgeber bisher jedoch kein Entgegenkommen signalisieren, müssen wir vor der nächsten und vielleicht letzten Verhandlungsrunde den Druck erhöhen“, sagte die Vorsitzende der GEW Berlin, Doreen Siebernik.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Die Streikenden sollen sich am 26. Februar um 10 Uhr auf dem Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz vor dem Nordbahnhof versammeln. Von dort soll es einen Demonstrationszug in Richtung Bebelplatz bewegen. Am 27. Februar

sollen sich die Streikenden um 10 Uhr auf dem Potsdamer Platz treffen, von wo es zum Alexanderplatz gehen soll.

In den Verhandlungen über den Tarifvertrag der Länder fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. Außerdem setzt sich die GEW Berlin besonders für eine Angleichung der Bezahlung von Erziehern und Sozialarbeiter an die Vergütung im kommunalen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) ein.

+++

Mehr zum Thema Ausstand beim öffentlichen Dienst in Berlin Was Sie zum Schul- und Kitastreik wissen müssen

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de