Täter entkommen mit unbekannter Geldmenge : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Berliner Einkaufszentrum

Erneut wurde in Berlin ein Geldautomat gesprengt. In der Nacht auf Dienstag traf es einen Automaten im Allende-Center in Treptow-Köpenick. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.