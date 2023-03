Täter auf der Flucht 28-Jähriger im Berliner Staaken-Center lebensgefährlich mit Messer verletzt

Ein Mann soll in einem Einkaufszentrum in Berlin einen 28-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Im Einkaufszentrum Staaken-Center im Stadtteil Spandau sei es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Verletzte ist laut Polizei von mehreren Messerstichen so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus notoperiert wird. „Es besteht Lebensgefahr“, so ein Sprecher der Polizei.

Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter ist flüchtig. Die Polizei hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben. Kriminalpolizei und Spurensicherung sind vor Ort. Das Staaken-Center ist wegen der Ermittlungen derzeit geschlossen. (Tsp/dpa)

