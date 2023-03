Täter weiter auf der Flucht SEK-Einsatz nach Schüssen in Berlin-Charlottenburg – zwei Verletzte

In der Berlin-Charlottenburg sind am Mittwochnachmittag Schüsse gefallen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden. Die Tatverdächtigen waren auch am Donnerstagmorgen weiter auf der Flucht, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gegeben haben, bei der mindestens eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Die beiden verletzten Männer seien in Krankenhäuser gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu ihrem Gesundheitszustand lägen keine weiteren Informationen vor. Auch nicht zu ihren Personalien, hieß es.

Mehrere Verdächtige sollen geflüchtet sein. Sie wurden in angrenzenden Häusern vermutet, wo Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nach ihnen suchten. Nach Angaben eines dpa-Fotografen lagen ein Baseball- und ein Eishockeyschläger auf der Straße. Der Tatort in der Dahlmannstraße wurde weiträumig abgesperrt.

Nach Schüssen in der Dahlmannstraße rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. © dpa/Gerald Matzka

Am Abend rückten die SEK-Kräfte nach Angaben der Sprecherin wieder ab. Die Polizei war aber weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Es werde weiter nach den Verdächtigen gesucht, hieß es. Zeuginnen und Zeugen sollten befragt und Spuren gesichert werden. Die Hintergründe seien zunächst unklar, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.15 Uhr. Die Dahlmannstraße befindet sich in der Nähe des Adenauerplatzes, zwischen dem Kurfürstendamm und dem S-Bahnhof Charlottenburg.

Für die Berliner Polizei war es ein weiterer Großeinsatz zu einem Zeitpunkt, zu dem etwa 2,5 Kilometer entfernt erste Sicherheitsvorkehrungen nahe dem Ku’damm und dem Bahnhof Zoo vor dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin begannen. Netanjahu sollte am Mittwochabend zu einem Arbeitsbesuch in Berlin eintreffen. Für ihn gilt in der Hauptstadt wie üblich die höchste Sicherheitsstufe. (dpa/JuG)

