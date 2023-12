Tatverdächtige sind flüchtig Unbekannte sprengen Geldautomat im Märkischen Viertel

In einer Postbank in Berlin-Reinickendorf explodierte am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat. Unbekannte hatten sich Zugang zu der Filiale im Ortsteil Märkisches Viertel verschafft. Sie sprengten den Automaten und brachen ihn anschließend auf.

Die Tat auf dem Wilhelmsruher Damm ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilte. Die Tatverdächtigen seien geflohen. Die „B.Z.“ berichtet, sie haben sich auf E-Scootern vom Tatort entfernt. Zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei keine Angaben. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen. (dpa)