Tatverdächtiger stellt sich 28-Jähriger im Berliner Staaken-Center lebensgefährlich mit Messer verletzt

Ein 30-Jähriger soll in einem Einkaufszentrum in Berlin einen 28-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Im Einkaufszentrum Staaken-Center im Stadtteil Spandau kam es nach Polizeiangaben zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige stellte sich kurze Zeit später in einem Polizeirevier, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er wurde festgenommen.

Der Verletzte ist laut Polizei von mehreren Messerstichen so schwer verletzt worden, dass er in einem Krankenhaus notoperiert wurde. Er sei weiterhin in kritischem Zustand, so ein Polizeisprecher am Nachmittag. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch ob sich die Männer kannten, blieb unklar.

Das „Staaken Center“ wurde nach dem Vorfall geschlossen. Der Eingang wurde abgesperrt, Kriminalpolizei und Spurensicherung arbeiteten am Tatort, rund um das Center sammelten sich Schaulustige. Das kleine Einkaufszentrum hat laut Homepage rund 50 Shops auf 7000 Quadratmetern Einkaufsfläche. Es wird als „Dienstleistungs- und Nahversorgungszentrum“ beschrieben. (Tsp/dpa)

Zur Startseite