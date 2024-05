Mehrere Tausend Teilnehmer Erneut protestiert Berlins Palästina-Szene in Kreuzberg und Neukölln

Die Berliner Polizei ist am Mittwochabend erneut wegen einer angemeldeten Demonstration aus dem pro-palästinensischen Spektrum gefordert. Der Protest steht unter dem Motto „We charge you with Genocide, stop the massacre in Rafah“ und startete um kurz nach 18 Uhr am Kreuzberger Oranienplatz. Mehrere Tausend Menschen waren zu Beginn vor Ort. Die Organisatoren hatten bei der Polizei tausend Teilnehmer angemeldet.

Die Route verläuft über das Kottbusser Tor südwärts nach Neukölln, Endpunkt ist der Hermannplatz, auf dem die Versammlung bis 22 Uhr angemeldet ist.

Insbesondere in den sozialen Netzwerken war im Vorfeld eine vergleichsweise großflächige Mobilisierung zu erkennen. Auch Gruppen aus dem klassisch linksradikalen Spektrum Berlins riefen zu der Demonstration auf, darunter die „Interventionistische Linke“, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Gleichzeitig riefen verschiedene Akteure der pro-palästinensischen Szene der Hauptstadt zu der Demonstration auf, darunter die „Student Coalition Berlin“, die auch an der zweitägigen Besetzung der Humboldt-Universität beteiligt war.

In den vergangenen Wochen war es immer wieder bei Dunkelheit zu Ausschreitungen in der Neuköllner Sonnenallee zwischen Palästina-Demonstranten und der Polizei gekommen. Zuletzt wurden am späten Dienstagabend Beamten aus der Menge heraus mit Flaschen beworfen. Die Demonstranten kritisieren hingehen die Einsatzkräfte für überzogene Polizeigewalt.