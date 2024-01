Technisches Hilfswerk steht bereit Berliner Krankenhaus kämpft mit Problemen bei Stromversorgung

Das Vivantes-Klinikum in Neukölln kämpft mit Stromproblemen. Im Laufe des Tages habe das Krankenhaus in der Rudower Straße immer wieder Schwierigkeiten bei der Stromversorgung gehabt, sagte ein Pressesprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel am Samstagabend auf Nachfrage. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Die Feuerwehr hat den Angaben des Sprechers zufolge das Technische Hilfswerk (THW) aktiviert. Das THW ist daraufhin mit Notstromaggregaten ausgerückt. Diese Geräte, die Strom erzeugen und liefern, mussten die Helfer bisher allerdings noch nicht einsetzen. „Das Krankenhaus bekommt die Probleme derzeit selbst in den Griff“, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, stehe das THW zur Unterstützung bereit.

Nähere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Die Feuerwehr befindet sich, anders als das THW, nicht im Einsatz vor Ort. Laut dem Bericht der „B.Z.“ nimmt die Notaufnahme des Krankenhauses derzeit vorsichtshalber keine neuen Patienten auf.