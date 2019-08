Treffpunkt Spielplatz. Wenn man sich mit den drei Sozialdemokraten Marijke Höppner, Jan und Lars Rauchfuß zum Interview verabredet, ist das naheliegend. Hier macht eine Familie Politik. Die Brüder Rauchfuß sind Zwillinge, Jan Rauchfuß ist der Lebensgefährte von Marijke Höppner. Und ihre kleine Tochter Lilli, fast drei Jahre alt, kann dort nach einem Kita-Tag noch ein bisschen mit ihrer besten Freundin spielen.

Den Fraktionsvorsitz vom Lebensgefährten übernommen

Rauchfuß, Rauchfuß und Höppner sind BVV-Mitglieder. Seit einigen Monaten sitzt Marijke Höppner in den Bänken der Sozialdemokraten auf dem Platz in der ersten Reihe, der der Fraktionschefin zusteht. Zuvor hatte ihr Lebensgefährte Jan Rauchfuß fünf Jahre den Posten inne. Sein Bruder Lars steht wiederum an der Spitze des Kreisverbandes, den er 2018 von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci übernahm. In deren Bürgerbüro arbeitet Marijke Höppner, Lars Rauchfuß wiederum ist Referent in der Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller, der ebenfalls in Tempelhof-Schöneberg beheimatet ist. Man könnte sagen, alle hängen mit allen zusammen. Zumindest Jan Rauchfuß macht beruflich etwas anderes: Er arbeitet in einem Unternehmen im Bereich Berufsorientierung und -förderung; allerdings gibt’s auch hier die Nähe zur Arbeitsmarktpolitik.

Gibt es nicht partei- oder fraktionsintern Verdruss, wenn drei eng verwandte Mitglieder einer Familie die wichtigsten Posten der SPD im Bezirk innehaben beziehungsweise hatten und etwa der Fraktionsvorsitz vom einen auf die andere übergeht? „Nein“, schütteln Höppner / Rauchfuß / Rauchfuß den Kopf. „Dazu war Marijkes Wahlergebnis in der Fraktion zu eindeutig“, sagt Jan Rauchfuß.

Engagement gegen Rechtsextremismus

Die beiden 33-jährigen Brüder – in einem Lehrerhaushalt in Mariendorf aufgewachsen – kommen 2005 zur SPD. Ein Hauptmotiv ist das Engagement gegen Rechtsextremismus. Die knapp fünf Jahre ältere Marijke Höppner ist zu diesem Zeitpunkt schon länger bei den Sozialdemokraten; sie wurde mit 18 Jahren Mitglied. Sozialdemokratisches Engagement ist in ihrer Familie nicht unbekannt: Der Vater war aktiv in einer Abteilung (Ortsverband) in Wilmersdorf, die Stiefmutter stellvertretende Präsidentin des Abgeordnetenhauses. Auch Höppner engagiert sich gegen Rechtsextremismus. Über die Aktivitäten in der SPD lernen sie und die Brüder sich kennen, arbeiten gemeinsam in Bündnissen gegen Rechts – und treten nacheinander den Weg in die Bezirkspolitik an. Als erste kommt Marijke Höppner in die BVV, danach Jan Rauchfuß und mit den Wahlen 2016 auch Lars.

Drängt es eine oder einen der drei bei den in zwei Jahren anstehenden Berliner Wahlen in die Landespolitik? Bei der Frage werden sie sehr zurückhaltend. „Politik ist unberechenbar, es wird so, wie es sich ergibt“, sagt Marijke Höppner. Jan und Lars Rauchfuß widersprechen nicht.