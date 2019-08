Schon als Dreijährige erlebt Catherina Pieroth ihren ersten Wahlkampf. Sie begleitet ihren Vater Elmar dabei, als er 1969 in seinem Wahlkreis in Bad Kreuznach von Haustür zu Haustür zieht und die Wähler aufsucht. „Wir helfen Papa, hieß es damals zu Hause“, sagt Catherina Pieroth.

Gut 47 Jahre später wird sie es ihrem Vater gleich tun, als sie in Schöneberg-Süd für das Abgeordnetenhaus kandidiert und an tausenden Wohnungstüren klingelt – und den Wahlkreis gewinnt. Catherina Pieroth ist Grüne. Ihr vor einem Jahr verstorbener Vater gehörte der CDU an.

Im Hause Pieroth wird viel über Politik diskutiert. Überzeugen von der Politik der Union kann er aber anscheinend die insgesamt sechs Geschwister nicht. Keins seiner Kinder steht heutzutage der CDU nahe. Vater Pieroth ist allerdings keiner, der streng nach Parteilinie diskutiert. Auch er selber behält sich bei aller Loyalität zu seiner Partei immer eine Unabhängigkeit vor, teilweise bedingt aus seinen Erfahrungen bei der Führung eines Weinguts. Dieses wird in den Achtzigern wegen des Glykolskandals in die Schlagzeilen geraten.

1981 kommt die Familie nach West-Berlin

Elmar Pieroth verlässt 1981 Rheinland-Pfalz, um in Berlin unter dem Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker Wirtschaftssenator zu werden. Die Familie geht mit nach West-Berlin. Die damals 14-jährige Catherina wird früh politisch sozialisiert – und orientiert sich in die andere Richtung. Anfang der achtziger Jahre ist die Hochzeit der Hausbesetzungen; oft ist Catherina Pieroth in einem der Häuser zu finden.

Nach den Wahlen 1990 wird Pieroth zunächst für eine Legislaturperiode Finanzsenator und danach für zwei weitere Jahre Wirtschaftssenator, bis er zurücktritt. Bis heute bekannt sind seine Wohnzimmergespräche in Marzahn mit der damaligen PDS-, heute Linken-Politikerin Petra Pau. Tochter Catherina steigt erst Jahre später in die aktive Grünen-Politik ein. Zunächst absolviert sie ein Studium der Philosophie und Erziehungswissenschaft, leitet eine Kommunikationsagentur. Ein erster Versuch, bei den Grünen Fuß zu fassen, scheitert. Pieroth bewirbt sich auf eine Stelle als Fraktionsreferentin für Gesundheitspolitik – und bekommt den Job nicht, wahrscheinlich wegen ihres Namens. Aber kurze Zeit später kommt die nächste Chance, 2011 den Wahlkampf von Renate Künast mitzugestalten, die Regierende Bürgermeisterin werden will. Aus Künasts Ambitionen wird nichts. Für Pieroth aber geht es weiter: Landesgeschäftsführerin der Grünen, Fraktionsgeschäftsführerin, Kreisvorsitzende in Tempelhof-Schöneberg, schließlich Abgeordnetenhaus. Von ihrem Vater hat sie folgenden Worte mit auf den Weg bekommen: „Was in der Wirtschaft ein Jahr braucht, dauert in der Politik zehn Jahre.

“ Beim Wahlkampf 2016 kommt ihr Vater am Stand auf der Straße vorbei. Es interessierte ihn einfach, wie man heutzutage modernen Wahlkampf macht.