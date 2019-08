Die aktive SPD-Geschichte der aus Lichtenrade stammenden Familie Kühnemann beginnt 1980. Da wird Mutter Ingrid Mitglied der traditionsreichen Partei, ein Jahr später folgt Tochter Andrea, damals 18 Jahre alt. Die jüngere Schwester Melanie muss warten, bis sie 16 Jahre alt ist, so sehen es die Parteirichtlinien vor. „Sobald ich durfte, war ich drin“, sagt Melanie Kühnemann-Grunow. Das war 1988. „Wir stammen aus einer typischen Arbeiterfamilie“, sagt Andrea Kühnemann. Der Vater ist Handwerker und aktiv bei der IG Metall, die Mutter Friseurin. „Für uns war die SPD die linke, progressive Partei, die Partei der sozialen Gerechtigkeit“, sagt Melanie Kühnemann-Grunow. Die Eltern seien fest überzeugt gewesen, dass Aufstieg nur durch Bildung möglich sei, sagen beide.

Nachrückerin für Klaus Wowereit

1985 tritt Ingrid Kühnemann den Weg in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Tempelhof an. „Ich bin für Klaus Wowereit nachgerückt“, sagt sie. Der spätere Regierende Bürgermeister wird damals zum Bezirksstadtrat für Volksbildung gewählt. Die südlichen Wahlkreise des damaligen Bezirks Tempelhof sind seinerzeit stark von der CDU dominiert. „Früher hieß es: Da kannste auch einen schwarzen Besenstiel aufstellen, der wird gewählt“, sagt die 74-Jährige, die seit 34 Jahren der BVV angehört und wahrscheinlich Berlins dienstälteste BVV-Verordnete ist.

In dem Jahr, als ihre Mutter Mitglied in der BVV wird, beginnt Andrea Kühnemann ihre Arbeit als Sozialpädagogin beim Bezirksamt Tempelhof, wird im Personalrat aktiv. Im Rathaus Tempelhof trifft sie auf den Mann, dessen Platz in der BVV ihre Mutter übernommen hat. Gegenüber dem Stadtrat Wowereit muss Andrea Kühnemann nun die Interessen der Beschäftigten vertreten.

Doppelspitze für Lichtenrade-Marienfelde

Von 1996 an ist sie Vorsitzende des Personalrats im Bezirks. Im Februar 2019 ist sie nun in der Landesbezirksleitung von Verdi aufgestiegen und jetzt stellvertretende Landeschefin der Dienstleistungsgewerkschaft. In all den Jahren hat sie verschiedene Parteiämter, unter anderem den stellvertretenden Kreisvorsitz. Den Vorsitz in der Abteilung Lichtenrade-Marienfelde, wie die SPD-Ortsverbände heißen, wird sie jetzt abgeben. Den will ihre Schwester Melanie Kühnemann-Grunow gemeinsam mit dem Juso-Bundeschef Kevin Kühnert übernehmen. Sie hat 2001 mit der Bezirkspolitik begonnen und saß seitdem wie ihre Mutter in der BVV. 2016 wagt sie einen neuen Schritt. Bei den vorangegangenen Wahlen war ihre Schwester Andrea Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus, aber erfolglos. Jetzt will Melanie Kühnemann-Grunow es probieren, klärt dies mit ihrer Schwester ab. Sie schafft den Sprung ins Landesparlament, wird jugend- und queerpolitische Sprecherin der Fraktion. Als ein neuer BER-Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, steht der SPD der Vorsitz zu. Eine Frau soll ihn übernehmen. Sie wird gefragt – und sagt zu: „Man wächst mit seinen Aufgaben.“