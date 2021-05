Nach mehreren stürmischen Tagen mit Schauern, Gewitter und kühlen Temperaturen soll es nun freundlicher und wärmer werden. Ein wenig gedulden müssen sich Berliner und Brandenburger aber dennoch: Die sommerlichen Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke gibt es voraussichtlich erst ab Sonntag.

Für den Samstag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst noch Maximalwerte zwischen 13 und 16 Grad an. Nach einem heiteren Start in den Tag ist zunächst mit einem Wechsel von Sonne und Quellwolken zu rechnen, gegen Abend soll es sich von Westen her weiter zuziehen. Mit Regen wird aber nicht gerechnet.

Sonnenbrille und T-Shirt sind dann am Sonntag angesagt: Das Thermometer soll laut Wetterexperten zwischen 22 und 26 Grad anzeigen. Zudem sind am Himmel nur einige Schleierwolken zu sehen, regnen soll es nicht.

Die neue Woche startet sogar noch sommerlicher: Die Temperaturen steigen weiter und erreichen fast die 30-Grad-Marke. Zudem werde es wolkig und trocken.

Trotz der sommerlichen Temperaturen wird die Außengastronomie am Wochenende noch geschlossen bleiben. Doch der Wunsch danach, könnte bald in Erfüllung gehen. Voraussetzung für eine Öffnung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens fünf Werktage in Folge unter 100 liegt, momentan wird diese Grenze ganz leicht unterschritten und liegt in Berlin bei 98,6, in Brandenburg bei 94.

Mehr zum Thema Coronavirus in Berlin Inzidenz weiter unter 100 – Lage auf Intensivstationen bleibt angespannt

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sprach zuletzt von ersten Öffnungsperspektiven ab Pfingsten. Ob die steigenden Temperaturen einen positiven Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben, bleibt zu hoffen und wird sich in den kommenden Wochen zeigen. (dpa/Tsp)