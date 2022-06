Bei hochsommerlichen Temperaturen hielten die Berliner Freibäder am Samstag dem Ansturm kaum Stand. Besucher:innen berichten von scheinbar endlosen Schlangen, überforderten Mitarbeiter:innen und technischen Defiziten - denn der digitale Ticketservice der Bäderbetriebe brach am Wochenende zusammen und ist derzeit nicht verfügbar.

Eine Besucherin berichete, dass sie ihre Tickets bereits am Dienstag online gebucht habe. Kurz darauf brach dann der Server zusammen - der Online-Kauf war nicht mehr möglich.

Trotz Ticket stand die Frau am Samstagmittag laut eigenen Angaben eineinhalb Stunden im Freibad Pankow an. Am Eingang konnten die Mitarbeiter:innen das Ticket nicht kontrollieren - und verwiesen auch hier auf das Serverproblem.

Die Frau kam dann mit ihren trotzdem rein. Nach ihren Schilderungen ist das Freibad völlig überfüllt, an der Rutsche müsse man aktuell eine halbe Stunde anstehen. Eine andere Pankowerin wollte am Nachmittag ins Freibad und berichtete, dass sie sofort kehrt machte, als sie die 300 Meter lange Warteschlang sah. Im Spielzeugladen kaufte sie sich ein Miniplanschbecken zum Aufblasen. Darin kühlen sich die Kinder nun im Garten ab.

Auch das Strandbad Wannsee war am Samstag komplett überfüllt, vor dem Sommerbad Mariendorf hatte sich gegen Mittag eine 200 Meter lange Schlange gebildet. Auch vor den übrigen Freibädern haben sich lange Schlangen gebildet. (tsp)