Ab Montag gilt auch auf der Potsdamer Straße Tempo 30 – dies soll die Berliner Luft sauberer machen. Der 1,8 Kilometer lange Abschnitt zwischen Potsdamer Platz und Kleistpark ist nach der Leipziger Straße die zweite Straße, auf der das Tempolimit zur Luftreinhaltung gilt. Damit soll „der Verkehr verstetigt, die Luft sauberer und die Gesundheit der Bevölkerung geschützt werden“, teilte die Verkehrsverwaltung mit. Neben vielen Verkehrsschildern sollen vier Dialog-Displays die Autofahrer auf die neue Regelung hinweisen. Die Ampeln werden so angepasst, dass der Verkehr bei Tempo 30 möglichst gleichmäßig fließen kann. Die Umweltdaten werden von „Passivsammlern“ erhoben, wie berichtet will die Verkehrs- und Umweltverwaltung wissenschaftlich erheben, ob die Belastung der Luft mit Stickoxiden gesenkt wird.

„Verkehrskontrollen sind vorgesehen“, teilte die Verwaltung weiter mit. In der Leipziger Straße allerdings hatte die Polizei erst Wochen später damit begonnen, in dieser Zeit durften sich Autofahrer an Tempo 30 gewöhnen. Die Leipziger zwischen Markgrafenstraße und Potsdamer Platz war am 9. April die erste Berliner Straße, in der Tempo 30 zur Luftreinhaltung ausgeschildert wurde. Bis zum Herbst werden drei weitere Pilotstrecken ausgeschildert: der Tempelhofer Damm zwischen Ordensmeisterstraße und Alt Tempelhof, die Hauptstraße in Schöneberg vom Kleistpark bis zum Innsbrucker Platz und die Kantstraße vom Amtsgerichtsplatz bis zum Savignyplatz.

Kann die Belastung nicht ausreichend reduziert werden, sind streckenbezogene Fahrverbote möglich. Die Messdaten aus der Leipziger Straße gibt es online:

https://luftdaten.berlin.de/lqi