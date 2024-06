Tennis Erst Tennis, dann Lego: Mama Asarenka muss Sohn beschäftigen

Viktoria Asarenka hatte den Tennisplatz noch nicht verlassen, da stürmte schon ihr Sohn auf den Berliner Rasen. Gemeinsam gaben die ehemalige Weltranglisten-Erste und der Siebenjährige das Sieger-Interview und planten ihr Nachmittagsprogramm in der Hauptstadt vor hunderten Zuschauern. «Vielleicht ein bisschen Lego oder etwas Kunst. Oder wir gucken einfach bisschen die Fußball-EM. Wir waren auch beim Spiel Kroatien gegen Spanien im Berliner Olympiastadion», berichtete die 34-Jährige nach ihrem Viertelfinaleinzug und blickte ihren Sohn fragend an. Mehr als ein «Ja» ließ sich der Junior aber nicht entlocken.

Genug Zeit für Mama-Kind-Aktivitäten haben beide auf jeden Fall. Die Belarussin hat nach dem mühelosen 6:3, 6:3 gegen die türkische Qualifikantin Zeynep Sonmez am Donnerstag spielfrei. Am Freitag droht der zweimaligen Australian-Open-Siegerin beim WTA-500-Turnier ein Duell mit der kasachischen Wimbledon-Gewinnerin von 2022, Jelena Rybakina.

Rasen-Titel fehlt Asarenka

51 Wochen stand Asarenka insgesamt an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Mittlerweile belegt sie Rang 19, der letzte Titel liegt schon vier Jahre zurück. Was in der hochdekorierten Karriere der Grand-Slam-Siegerin noch fehlt, ist ein Einzeltitel auf Rasen. Im Doppelwettbewerb konnte Asarenka vor drei Jahren in Berlin schon triumphieren. «Ich fühle mich sehr wohl hier. Mal gucken, was drin ist», sagte die Belarussin vorsichtig optimistisch. Weil es am Mittwoch rund um den Grunewald wieder regnete, konnte bis zum Nachmittag nur Asarenkas Einzel zu Ende gespielt werden.

Insgesamt gingen bei dem stark besetzten Gras-Event in Berlin acht Spielerinnen aus den Top Ten an den Start. Für viele ist es das erste Rasenturnier in der Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon, der am 1. Juli beginnt. Die Nummer 1 der Setzliste, Coco Gauff aus den USA, spielt am Donnerstag ihr erstes Match.

Kerber und Niemeier schon raus

Deutsche Spielerinnen sind bei dem 922 573 US-Dollar dotierten Wettbewerb nicht mehr vertreten. Nach Jule Niemeier war auch für Deutschlands Tennis-Hoffnung Angelique Kerber in der ersten Runde Endstation. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana war Kerber zum Jahreswechsel auf die Tour zurückgekehrt und kämpft seitdem um den Anschluss an die erweiterte Weltspitze. Ein Turniersieg gelang ihr noch nicht, bei den beiden Grand-Slam-Turnieren des Jahres war sie jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.

