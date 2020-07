Bei Behördengängen ist zurzeit mitunter viel Geduld gefragt. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Ämter verpflichtet, den Infektionsschutz einzuhalten. In die Sprechstunden geht es nur noch mit Termin - und die sind schnell weg.

Warum dauert es momentan so lange, in den Bürgerämtern und bei der Autozulassung einen Termin zu bekommen?

In den Warteräumen der Berliner Behörden muss wie an vielen anderen öffentlichen Orten in der Stadt der Infektionsschutz eingehalten werden. Kunden benötigen deshalb immer einen Termin - egal, welches Anliegen sie haben. Weil in den Ämtern baulich bedingt nur begrenzt Platz ist, gilt zudem, dass Termine vorrangig für unbedingt notwendige Anliegen vergeben werden, wie die Anmeldung eines Wohnsitzes, die Erneuerung eines Passes oder die Beantragung eines Führerscheins. Auch auf Geburtsurkunden warten Bürger derzeit mitunter lange.

In der Zulassungsstelle gibt es zudem das Problem, dass es auch aufgrund der Abstandsregelungen in den Büros weniger Personal vor Ort gibt und dass bedingt durch Corona gerade eine hohe Nachfrage besteht.

Bis wann wird sich die Situation verbessern?

Ob sich die Situation verbessert, hängt vom Verlauf der Pandemie ab. Zurzeit arbeiten die Ämter und der Senat unter Hochdruck daran, mehr Termine anzubieten und Wartezeiten zu reduzieren. Für die Zulassungsstellen wird in den kommenden Wochen auf eine spürbare Verbesserung der Terminlage gehofft. Die zuständige Staatssekretärin Sabine Smentek (SPD) erklärte am Freitag in der RBB-„Abendschau“, dafür solle auch samstags gearbeitet werden. „So rechnen wir damit, dass wir bis Ende August die Wartezeiten zumindest halbiert haben.“

Wie kann ich einen Termin buchen?

Wegen der begrenzten Kapazitäten werden die Termine nur kurz vorher freigeschaltet. Alle Ämter bieten meist Anfang der Woche Termine für die laufende Woche an, erklärte die Innenverwaltung. Wer über die Nummer 115 einen Termin reservieren möchte, sollte wissen, dass dort am Wochenanfang besonders viele Anrufe eingehen.

Was passiert, wenn mein Ausweis abgelaufen ist?

Wenn das Ausweisdokument ab dem 1. März 2020 oder danach ungültig wurde, werden bis auf Weiteres keine Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Ausweispflicht eingeleitet. Sollte der Reisepass abgelaufen sein, reicht für Länder der Europäischen Union sowie Andorra, Bosnien und Herzegowina, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, Schweiz, Türkei und Vatikan wie gewohnt auch ein gültiger Personalausweis als Reisedokument aus.

Wie lange dauert im Moment die Zulassung eines Autos?

Die Wartezeit bei Händlern und gewerblichen Kunden beträgt derzeit circa drei Wochen. Privatkundentermine sind bereits bis Ende August 2020 ausgebucht. Privatpersonen können die Zulassung über das Online-Angebot ganz ohne Termin erledigen. Online-Anträge über „i-Kfz“ werden in der Regel innerhalb eines Arbeitstages abgearbeitet und die Zulassungsunterlagen am nächsten Werktag versandt. dpa