Ein vertrauensvoller Empfang in der Justizvollzugsanstalt Moabit: „Sie werden einen der sichersten Ausschüsse erleben“, sagte JVA-Leiterin Anke Stein zur Begrüßung den Mitgliedern des Amri-Untersuchungsausschusses. „Sie werden nicht merken, dass Sie im Gefängnis sind. Manchmal wird es lauter, es kann einfache Gründe haben. Man muss sich nicht aufregen. Wenn etwas sein sollte, werden wir uns bei Ihnen melden. Und kommen Sie gut wieder raus.“

Der 28-jährige Zeuge Mohamad Ali D. steht kurz vor seiner Abschiebung nach Tunesien. Deshalb musste sich der Ausschuss beeilen ihn zu vernehmen. D. kannte Amri, hatte sogar mit ihm eine Weile zusammengewohnt. „Wir wollen unter anderem wissen, ob und was er von Amris Radikalisierung mitbekommen hat“, sagte der Ausschussvorsitzende Burkard Dregger (CDU). Der Zeuge D. stürmte im Juli 2016 mit Amri und weiteren Männern in eine Shisha-Bar in Neukölln und zettelte eine Schlägerei an. Es ging um Drogengeschäfte und Revierstreitigkeiten. Ein halbes Jahr später wurde D. bei einem Diebstahl festgenommen und später wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung, Wohnungseinbruchsdiebstahls und Diebstahls mit Waffen zu 20 Monaten Haftstrafe verurteilt.

"Er empfahl mir immer, zu beten."

Er habe Amri in Deutschland in Berlin kennengelernt. „Wir stammen aus der gleichen Stadt.“ Ihre Heimatprovinz ist Kairouan. Amri habe ihm erzählt, er sei zwei oder drei Monate in einer Moschee untergebracht gewesen. „Und er hat mir gesagt, wir hätten einen gemeinsamen Freund, den er in Italien getroffen habe.“ Der Zeuge habe damals in einer Wohnung gewohnt und ihn dort mit aufgenommen. Auf Nachfrage sagte D., er habe keine Moscheen gekannt. „Ich ging nie in Moscheen.“ Und er könne sich nicht mehr an den Namen der Moschee erinnern, in der Amri untergebracht war. Der gemeinsame Freund war Mohamad K. - auch er ist in der JVA Moabit inhaftiert.

Der Zeuge habe in zwei Wohnungen gewohnt, unter anderem in der Nähe des Mierendorffplatzes. Damals hätten sein Bruder, dessen Dresdener Freundin und er selbst dort gewohnt. Wenn die Freundin da war, habe er die Wohnung verlassen.

Es müsse einen Monat vor Ramadan im Jahr 2016 gewesen sein. „Wir haben beschlossen, eine andere Wohnung in Neukölln zu suchen und haben eine gefunden.“ Die Wohnung war an der Grenzallee. „Ich zahlte 500 Euro, Amri 200 Euro pro Monat dazu.“ Er habe Amri damals gut kennengelernt. „Er empfahl mir in Moscheen zu gehen und zu beten. Ich habe das damals noch nicht so akzeptiert“, sagte der Zeuge. Die Diskussionen verliefen zu 90 Prozent über weltliche Sachen. Der Zeuge schilderte Amri als frommen Menschen. „Amri war ein frommer Muslim, ging regelmäßig beten. Und es ging immer am Ende um eine Empfehlung an mich, ich sollte lieber beten.“ In der gemeinsamen Wohnung habe er immer allein gebetet, andere Leute seien nicht gekommen.

Der Kontakt verlief sich

Der Ausschussvorsitzende Burkard Dregger (CDU) wollte wissen, ob sich Amri verändert habe. „Das, was er mir erzählte, war sein Bestreben, so viel Geld wie möglich zu verdienen, eine Familie zu gründen und möglicherweise wieder in seine Heimat zurückzukehren.“ Er habe nie erlebt, dass Amri Alkohol getrunken habe. „Da war er dagegen.“ Auch von Drogenkonsum soll der Zeuge nichts erlebt haben. Während der Vernehmung sagte er aus, dass es allgemein bekannt gewesen sei, dass Amri Drogen kaufte und wieder verkaufte.

Die Ereignisse in der Shisha-Bar in der Hertastraße in Neukölln seien eine „Schlägerei unter Tunesiern“ gewesen. Danach habe man sich „nicht mehr so gemocht“. Amri sei der Hauptgrund des Streits gewesen. Er habe nicht viel mit anderen Tunesiern sprechen wollen und sei recht überheblich rübergekommen. Danach habe er den Kreis verlassen wollen mit dem Hinweis, er sei schon vier Jahre im Knast in Italien gewesen. Vier bis fünf Tage nach der Auseinandersetzung habe Amri ausziehen wollen und dem Zeugen mitgeteilt, er wolle in die Schweiz oder nach Italien reisen. Aber dazu sei es nicht gekommen, da Amri laut Zeuge „vorher in Deutschland festgenommen“ wurde. Etwa zehn Tage nach seinem Auszug habe er sich wieder gemeldet. Aber der Kontakt sei nicht mehr so eng danach gewesen, der telefonische Kontakt nur sehr sporadisch.

Amri? Attentat? "Unmöglich!"

Amri teilte dem Zeugen mit, er habe eine Wohnung in der Pankstraße gefunden. Dort habe er auch Ärger gehabt mit Marokkanern, die dort gewohnt hätten. „Ich habe es nicht sofort gespürt, dass er aggressiver geworden wäre“, sagte Ali D. „Aber er war sauer über die Wohnsituation und wollte eine eigene Wohnung finden.“ Der Zeuge hat Amri das letzte Mal Monate vor dem Anschlag am 19. Dezember 2016 auf dem Breitscheidplatz gesehen. Andeutungen über einen möglichen Anschlag habe Amri nie gemacht. „Unmöglich. Er sprach nur darüber, dass er ein besseres Leben führen möchte“, sagte der Zeuge. Als er von dem Attentat gehört hatte, sei er nicht auf Amri gekommen. „Unmöglich“, betonte er erneut.

Die Polizei sprach erstmals mit dem Zeugen am 3. März 2017. Eine gute Woche später wurde Ali D. festgenommen. Und nur ein einziges Mal haben danach Beamte der Generalbundesanwaltschaft mit dem Zeugen über Amri und den Anschlag gesprochen. Mit Amri selbst habe er nie über Anschläge in Europa gesprochen. Ob jemand Amri vielleicht bei seinem Attentat geholfen habe? „Bei Gott, weiß ich nicht“, sagte Ali D. „Er hat es vielleicht allein gemacht.“

Nach der Vernehmung des Zeugen in der JVA Moabit wollte der Ausschuss im Abgeordnetenhaus die Sitzung weiterführen. Eine LKA-Mitarbeiterin aus Nordrhein-Westfalen sollte Auskünfte über die Zusammenarbeit zwischen NRW und Berlin geben. Im Anschluss sollte eine weitere Kriminalistin aus dem LKA Berlin vernommen werden.