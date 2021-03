Schnelltests gelten als ein Schlüssel, um Lockerungen zu ermöglichen, ohne die Infektionszahlen wieder in die Höhe zu treiben. Insbesondere dann, wenn sie als Selbsttests zur Verfügung stehen. Das Interesse ist groß, am Sonnabend bot der Discounter Aldi in seinen Märkten ein erstes Kontingent an, das schnell ausverkauft war.

"Gesichtsnahe Dienstleistungen" zum Beispiel sind ab sofort an das Vorliegen eines negativen Schnelltest-Ergebnisses vom selben Tag gebunden. Das gilt etwa beim Besuch im Kosmetikstudio oder bei einer Bartrasur beim Friseur, wie der Senat am Freitag klarstellte.

Alle Berlinerinnen und Berliner können sich deshalb von diesem Montag an unentgeltlich auf das Coronavirus testen lassen. Für die Schnelltests stehen stadtweit 16 Testzentren bereit, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonntag mitteilte.

Das gilt auch unabhängig von dem Wunsch, eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch zu nehmen: Zum eigenen Schutz und zum Schutz des persönlichen Umfelds seien die Menschen aufgerufen, sich einmal pro Woche testen zu lassen, hieß es in der Mitteilung. Sie erhalten dafür eine Bescheinigung.

Nicht gedacht sind die Schnelltests für Menschen, die bereits Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. Dafür gibt es die Corona-Ambulanz der Charité und die Covid-19-Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung.

Kostenlose Schnelltests sind in diesen 16 Testzentren möglich:

Tempelhof-Schöneberg: Mariendorfer Damm 64, 12109 Berlin

Mariendorfer Damm 64, 12109 Berlin Marzahn-Hellersdorf: Janusz-Korczak Straße 17. 12627 Berlin

Janusz-Korczak Straße 17. 12627 Berlin Charlottenburg: Zillestraße 10, 10585 Berlin

Zillestraße 10, 10585 Berlin Wilmersdorf: Kurt-Weiss-Sporthalle, Franzensbader Straße 16, 14193 Berlin

Kurt-Weiss-Sporthalle, Franzensbader Straße 16, 14193 Berlin Treptow-Köpenick: Spreestraße 6, 12439 Berlin

Spreestraße 6, 12439 Berlin Lichtenberg: Rummelsburger Straße 13, 10315 Berlin

Rummelsburger Straße 13, 10315 Berlin Lichtenberg: Max-Taut-OSZ, Fischerstraße 36, 10317 Berlin

Max-Taut-OSZ, Fischerstraße 36, 10317 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: Prinzenstraße 23, 10969 Berlin

Prinzenstraße 23, 10969 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: Carl-von-Ossietzky-Schule, Blücherstraße 46-47, 10961 Berlin

Carl-von-Ossietzky-Schule, Blücherstraße 46-47, 10961 Berlin Pankow: Hauptstraße 29a, 13158 Berlin

Hauptstraße 29a, 13158 Berlin Neukölln: Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin

Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin Reinickendorf: Antonienstraße 51, 13403 Berlin

Antonienstraße 51, 13403 Berlin Spandau: Schönwalder Allee 26 13587 Berlin (Hintereingang Haus 2)

Schönwalder Allee 26 13587 Berlin (Hintereingang Haus 2) Steglitz-Zehlendorf: Kirchstraße 1-3, 14163 Berlin

Kirchstraße 1-3, 14163 Berlin Wedding: Müllerstraße 146, 13353 Berlin

Müllerstraße 146, 13353 Berlin Moabit: Poststadion Mitte, Lehrter Straße 59, 10557 Berlin

So bekommt man einen Termin für den kostenlosen Schnelltest

Bei vier großen Zentren mit hohen Kapazitäten ist ein Besuch ohne vorherige Anmeldung möglich. Sie sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Diese großen Zentren sind:

Testzentrum West: Kurt-Weiss-Sporthalle, Franzensbader Straße 16, Charlottenburg-Wilmersdorf, 14193 Berlin

Kurt-Weiss-Sporthalle, Franzensbader Straße 16, Charlottenburg-Wilmersdorf, 14193 Berlin Testzentrum Zentral: Poststadion, Lehrter Straße 59, Mitte, 10557 Berlin

Poststadion, Lehrter Straße 59, Mitte, 10557 Berlin Testzentrum Süd: Carl-von-Ossietzky-Schule, Blücherstraße 46-47, Friedrichshain-Kreuzberg, 10961 Berlin

Carl-von-Ossietzky-Schule, Blücherstraße 46-47, Friedrichshain-Kreuzberg, 10961 Berlin Testzentrum Ost: Max-Taut-OSZ, Fischerstraße 36, Lichtenberg, 10317 Berlin

In jedem der zwölf Berliner Bezirke gibt es zudem ein kleineres Testzentrum mit geringeren Kapazitäten. Dort ist eine Terminbuchung erforderlich. Zur Anmeldung hat die Senatsgesundheitsverwaltung die Website jetzt-testen.berlin eingerichtet. Die kleineren Testzentren sind von montags bis sonntags geöffnet, die Zeiten variieren jedoch zwischen den Standorten: Beginn ist um 9, 10 oder 11 Uhr, Ende um 18 Uhr, teils aber auch erst um 18.45 Uhr.

[Corona in Ihrem Kiez: In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Für Fragen gibt es auch eine telefonische Hotline unter der kostenlosen Nummer 0800/2668363. Sie ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar.

„Teststelle to go“: Anbieter können sich registrieren

Die bisherigen Anlaufstellen werden bei weitem nicht ausreichen, um der gesamten Bevölkerung einen Test pro Woche zu ermöglichen. Nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sollen daher bereits ab Dienstag fünf weitere Testzentren hinzukommen.

Ergänzend will die Senatsverwaltung ein breites Netzwerk von weiteren Stationen einrichten. Arztpraxen, Apotheken und alle weiteren Drittanbieter, die eine zertifizierte „Teststelle to go“ werden wollen, können ab diesem Montag um 9 Uhr unter testen-lernen.berlin an einem Registrierungs- und Zertifizierungsprozess teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen sollen noch auf der Website veröffentlicht werden.

Neben einem Online-Schulungsportal werden die Anbieter bei Bedarf auch durch Präsenz-Nachschulungen und ein mobiles Testteam beim Start unterstützt. Für Fragen gibt es außerdem eine eigene Zertifizierungs-Hotline unter der Nummer 0800/3848688.

Was bei einem positiven Schnelltest passiert

Die Schnelltests werden von geschultem Personal vorgenommen, die dazu Wattestäbchen tief in die Nase oder den Rachen einführen. Das Ergebnis soll binnen 15 bis 30 Minuten vorliegen, sodass man es noch vor Ort erfährt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Grundsätzlich gilt, wer einen positiven Schnelltest hat, muss sich sofort absondern und sich zwingend mit einem PCR-Test nachtesten lassen“, sagte Senatorin Dilek Kalayci (SPD) die am Sonntag das Testzentrum in der Max-Taut-Schule in Lichtenberg besuchte. Auch dieser PCR-Test sei kostenlos. Wo man ihn machen kann, sollen die Betroffenen in den Testzentren erfahren. Was ansonsten bei einem positiven Corona-Test zu beachten ist, haben wir in diesem Leitfaden für Sie zusammengestellt.

Berlin will Schnelltests für 47 Millionen Euro kaufen

Finanziert werden die Schnelltests vom Bund, bereitstellen müssen sie die Länder. Darauf hatten sich beide Seiten am Mittwoch verständigt. Nicht in allen Ländern werden jedoch schon am Montag Tests angeboten.

Die Bundesregierung hatte ursprünglich allen Bürgerinnen und Bürgern zwei kostenlose Schnelltests pro Woche in Aussicht gestellt. Zuletzt war jedoch nur noch von einem Test die Rede. Der Berliner Senat hatte auch deshalb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) scharf kritisiert und eine eigene Teststrategie in Aussicht gestellt. Über die Einzelheiten will er am Dienstag beraten. Für die Anschaffung zusätzlicher Schnelltests durch das Land sind demnach 47 Millionen Euro eingeplant.

Mehr zum Thema Maskenpflicht in Berlin beim Friseur Schnelltestpflicht für Kunden bei „gesichtsnahen Dienstleistungen“

Neben den staatlich bereitgestellten Testmöglichkeiten kommen seit Sonnabend allmählich auch Laien-Selbsttests in den Einzelhandel. Ihre Anwendung ist einfacher: Die Probe wird nicht ganz so tief aus der Nase entnommen. Neben Aldi wollen auch Lidl, Rewe und Edeka in Kürze solche Schnelltests im Laden verkaufen. Die Drogeriemarkt-Ketten Rossmann und dm planen den Start für Dienstag. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten. (mit dpa)