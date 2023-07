Teurer Ferienspaß  Arme Kinder haben in Berlin das Nachsehen

Die Sommerferien rücken näher – und damit für viele Berliner Schüler die Frage, was sie in der unterrichtsfreien Zeit machen. Manche Eltern haben Reisen geplant, andere haben Ferienfreizeiten gebucht, in denen Kinder etwa segeln oder schnitzen lernen können. Einige Kinder gehen aber einfach die gesamten sechs Ferienwochen lang in den Schulhort oder machen einfach nichts. Denn schöne Aktivitäten in den Ferien kosten meist Geld. Und das hat nicht jeder.