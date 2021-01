Die Autorin dieser Zeilen sitzt selbst mal im Glashaus, ist ja menschlich, sie wollte vor Jahrzehnten im Stress die Bootsmesse in Düsseldorf an die Elbe verlegen – der Autor des nebenstehenden Artikels rettete, er trug damals als Polizeireporter den Redigierstift im Holster. Am Dienstagabend irrten sich aber keine Geringeren als TV-Show-Gott Thomas Gottschalk und Komödien-Ikone Elyas M’Barek. Geguckt habe ich das Pro-Sieben-Format „Wer stiehlt mir die Show?“ wegen Entertainerin Palina Rojinski, die bei der Frage nach dem Datum der deutschen Wiedervereinigung grient: „Aber irgendwie ein Kompliment, wenn Thomas Gottschalk denkt, er kann bei mir abgucken.“ Und Gottschalk sagt: „Wenn das die leichten Fragen sind, wie sind dann die schweren?“ Ob man den genauen Tag wolle?

Thomas Gottschalk mit Engel in der Schubkarre - war das der Buddy Bär?

Elyas M’Barek schüttelt den Kopf über sich selbst: „peinlich“, reiche das Jahr? Seine Antwort: 27. November 1989. Und Gottschalks: 1. Oktober 1989. Joko Winterscheidt, etwas missverständlich: „Da ist die Mauer gefallen, ein Jahr später gab es die Wiedervereinigung.“ Rojinski und die Publikumskandidatin wussten den 3. Oktober 1990. Gottschalk wusste später viel anderes Historisches.

Und erzählte noch, wie er den „Engel", den Klaus Wowereit ihm für den Garten in L.A. schenkte, mit der Schubkarre wegfuhr, bevor Miley Cyrus ins abgekaufte Haus zog. Räusper, das war sicher der Buddy Bär von 2003, mit der Siegessäule drauf.