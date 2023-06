Tiefgarage in Wilhelmstadt in Brand Berliner Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften vor Ort

In Wilhelmstadt in Spandau ist am Mittwochmorgen ein Brand in einer Tiefgarage ausgebrochen, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. 50 Kräfte der Berliner Feuerwehr waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

„Durch die schnelle Brandbekämpfung konnte das Brandgeschehen eingegrenzt werden“, vermeldete die Feuerwehr dann am Mittwochvormittag.

Über dem Gebäude am Blasewitzer Ring waren dunkle Rauchschwaden zu sehen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Warnsystem Mowas in einem betroffenen Umkreis von 500 Metern ausgelöst.