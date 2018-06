Spandau

Altstadt Spandau, Seitengasse, Jüdenstraße. Links vom Kopfsteinpflaster das Café Lutetia, rechts die Bühne im Biergarten unter Kastanien. Herrlich entspannter Ort, ein Klassiker.

„Das Lutetia war schon früher ein Studententreff. Wir sind ja nicht nur Kneipe, nicht nur Café. Wir bieten auch Cocktails, Tapas, Craft-Bier“, sagt Lars Smolik, 47 Jahre, seit zehn Jahren einer der Chefs. „Voriges Jahr kamen 400 Leute, war richtig gut – ohne Bühne, ohne Lichtshow, einfach Musik. Mega chillig. Eine Band spielt Oldtime Skiffle, eine Punkrock, eine Elektro-Deutschpop.“ Los geht’s hier um 17 Uhr.

Die zweite Spandauer Bühne ist ums Eck: direkt am Rathaus. Da spielt die musikbetonte Martin-Buber-Schule und feiert ihr 50-jähriges Bestehen, gemeinsam mit der Kneipe Plan B. Noch so ein Klassiker in Spandau.

Vor dem Rathaus Spandau musizieren am Donnerstag Schüler der Martin-Buber-Schule. Foto: Doris Spiekermann Klaas

Pankow

Hier ist die Fête de la Musique ein bisschen kuscheliger als anderswo in der Stadt. „Wir achten besonders auf Familienfreundlichkeit“, sagt Annette Kempe, die Leiterin der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Schabracke in Pankow. Seit fünf Jahren gibt es hier zur Fête statt schräger Beats oder harter Riffs betont entspannte Klänge.

Man kann Picknickdecken mitbringen und der Musik lauschen, während die Kinder im Garten herumtollen oder von Betreuern mit Spielen und Spielzeugen versorgt werden. Ab 16.30 Uhr treten sechs Bands auf und bringen Bossanova, Electronica, Folk und Gypsy mit. „Da ist für jeden etwas dabei“, verspricht Kempe.

Das Gebäude der Schabracke ist übrigens das einzige Haus, das von der einstigen „Ersten Pankower Nervenheilanstalt“ übrig geblieben ist. Ende 2004 wurde es unter seinem heutigen Namen als bezirkliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung eröffnet. So richtig weiß auch Kempe nicht mehr, woher der Name der Einrichtung stammt, „vermutlich von der alten Baracke, die mal da stand, wo jetzt der Bolzplatz ist“.

Tempelhof-Schöneberg

Der Posaunist Jörg Vollerthun ist durch Zufall zu seinem Instrument gekommen. Er war in ein Mädchen verliebt, das in einem Bläserchor spielte. Als er sie von einer Probe abholte, sagte der Bandleiter zu ihm, er habe „so schöne lange Arme“ und solle doch mitspielen. Der Weg zum Musiker nahm noch einen Umweg über eine Maurerausbildung, der sich dann nach einer harten Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung ein Studium für Jazzposaune anschloss.

„Nach vier Stunden auf der Bühne bin ich wirklich k. o., aber unglaublich glücklich darüber, Menschen musikalisch erreicht zu haben“, sagt Vollerthun über seine Erfahrungen bei der Fête de la Musique.

Er spielt am Breslauer Platz in Friedenau mit seinem Ensemble German Trombone Vibratio (20 Uhr) und dirigiert die Schülerband Kermits (17 Uhr) sowie die Big Band Firefrogs (18 Uhr).

Der Posaunist Jörg Vollerthun spielt bei der Fête de la Musique in Friedenau. Foto: Privat

Treptow-Köpenick

„Dufte Sache“, sagt Martina Ritthaler, Chefin der Fleischerei Backs in Adlershof. Zum dritten Mal wird ihr Fachgeschäft in der Dörpfeldstraße 13 zur Konzertbühne. Also nicht direkt der Laden, sondern der Arbeitshof dahinter, wo eigentlich nur zwei Autos Platz haben.

Die Bands wissen schon, dass es eng wird, aber dafür gibt’s Original-Grillfleisch von Backs für den Hunger zwischendurch. Die Tastenteufel, eine Akkordeongruppe aus Storkow, spielen ab 16 Uhr, danach Blendend, ein Berliner Poptrio, das sich 2011 gegründet hat und Clubsound zwischen House und Funk mit deutschen Texten produziert.

„Tolle Songs“, sagt Frau Ritthaler. Mehr muss man nicht sagen. Im letzten Jahr kamen 200 Leute, diesmal werden es vielleicht noch mehr. Immerhin feiert Backs das 110. Firmenjubiläum. Thomas Loy

Charlottenburg-Wilmersdorf

Pangea nennen Wissenschaftler den urzeitlichen Superkontinent, auf dem die großen Landmassen eine Einheit bildeten. Im Pangea-Haus, in der Trautenaustraße 5 im Güntzelkiez, symbolisiert der Name die „interkulturelle, kontinentübergreifende Begegnungsstätte“.

Das zeigt sich im Fête-Programm: türkisch-deutscher Rap von Fürkan um 16 Uhr, Afro-Chansons von Gérard Nguanji um 17 Uhr, Elektro-Reggae von Seph and the Streets um 18 Uhr, „Nato Beat“ von der Balkan Kombo um 19 Uhr sowie „Iranian Fusion Rock“ vom Ansan Ensemble um 20 Uhr. Außerdem gibt es ein Integrationsquiz mit dem Motto „Wie deutsch bist du?“.

Im Pangea haben Migrationsberatungen und Bildungseinrichtungen ihren Sitz, ein deutsch-iranischer Fernsehsender, der deutsche Zentralrat der Serben und der Verband Griechischer Gemeinden. Ende 2017 kam im Erdgeschoss das Café Pangea hinzu.

In den nächsten Jahren wird das frühere Volkshochschulgebäude saniert und das Café mit einer neu gestalteten Fläche „in den Kiez geöffnet“, kündigt der bezirkliche Integrationsbeauftragte Leon Friedel an. Das kann man jetzt schon feiern. Cay Dobberke

Friedrichshain-Kreuzberg

Vor der „größten Bühne im Kiez“ tanzend die Musik zelebrieren, miteinander essen und Cocktails schlürfen: Die Fürbringerstraße im Gneisenaukiez verwandelt sich dieses Jahr schon zum fünften Mal in eine große Musikfete.

Veranstalter ist der Verein „Miteinander ohne Grenzen“, kurz Mog61, unterstützt von den Wirten der Kneipe „Unter-Rock“. Trotz des kiezigen Flairs ist die Mog61-Fête kein reines Nachbarschaftsfest: „Jeder ist willkommen“, sagt die Organisatorin Marie Hoepfner. Im letzten Jahr kamen 2000 Gäste.

Der größte Unterschied zu Frankreich? „Was im Rahmen der Fête stattfindet, ist von Lizenzgebühren befreit“, erklärt die Französin. Dagegen fallen hierzulande immer noch Gema-Gebühren an.

Gleichwohl bleibt Mog61 dem Motto „Faites de la musique“ (Macht Musik!) treu, mit sechs Bands die Pop, Soul und Space Rock spielen. Insbesondere für weniger bekannte Musiker will die Kiezbühne da sein.

Hier spielt die Musik: Das Jazz-Funk-Duo Palme/Wagner bei der letzten Fête de la Musique. Foto: Gregor Fischer/dpa

Tipp: Der European Sing Along

Um Punkt 19 Uhr sollen dann am Donnerstag beim „European Sing Along“ zeitgleich in hunderten europäischen Städten Europas drei Lieder gesungen werden: „Ode an die Freude“, John Lennons „Imagine“ und „Don’t Look Back in Anger“ von Oasis. Damit soll an die friedliche Vision Europas erinnert werden – keine schlechte Idee in Zeiten wie diesen. Alle sind eingeladen mitzumachen, ob an U-Bahnhöfen, Cafés oder ganz klassisch auf einer der zahlreichen Fête-Bühnen.

Das ganze Programm der Fête finden Sie online unter www.fetedelamusique.de.