Wer sich für das Winterbaden interessiert, sollte vorsichtig starten. Am besten sei es, in der wärmeren Jahreszeit anzufangen und sich dann Woche für Woche an die kälteren Temperaturen zu gewöhnen, sagt Jens Glinzig vom Verein „Berliner Seehunde“. Auch Wechselduschen können eine gute Vorbereitung sein. Generell ist das Winterbaden nur gesunden Menschen zu empfehlen. Gefährlich werden kann das eiskalte Wasser vor allem für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Anfänger sollten nur kurz ins Wasser gehen und sich nach dem Bad schnell abtrocknen und anziehen. Ganz wichtig: Bitte beim Winterbaden immer in Begleitung sein. Bei den Berliner Seehunden gilt wegen der Pandemie derzeit ein Aufnahmestopp. Bis September 2021 nimmt der Verein keine neuen Mitglieder auf. sas