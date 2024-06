Tischtennis Eastside im Meisterduell Favorit auf zehnten Titel seit 2014

Die Tischtennis-Spielerinnen vom TTC Berlin Eastside wollen sich ihren zehnten nationalen Titel seit 2014 sichern. Gegner ist wie im Vorjahr der TTC 1946 Weinheim. Bei der Neuauflage des Finales empfangen zunächst die Baden-Württembergerinnen den Titelverteidiger am Freitag (18.00 Uhr). Das Rückspiel wird zwei Tage später in der Berliner Paul-Heyse-Straße ausgetragen (13.00 Uhr).

In der Bundesliga-Hauptrunde gewannen beide Finalisten jeweils in des Gegners Halle. Weinheim siegte mit 6:4 in Berlin, Eastside mit 6:1 in Weinheim. Rückschlüsse auf die Endspiele sind daraus kaum zu ziehen, denn beide Titelanwärter traten dabei nicht in ihren Bestbesetzungen an. Eastside setzt in den Finalspielen auf die zuvor fehlende Eastside-Nummer 1 Xiaona Shan und auf Jung-Star Josi Neumann.

Gewinnt Eastside den Titel, wäre es für den Verein nicht nur die zehnte Meisterschaft seit 2014, sondern auch das zehnte Double aus Meisterschaft und Pokal. 2018 gewann die DJK Kolbermoor die Meisterschaft, ein Jahr später den Pokal.

