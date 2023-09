Tödlicher Aufprall mit dem Rennrad 68-Jähriger nach Unfall in Berlin-Mahlsdorf verstorben

Nach einem Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers in Berlin-Mahlsdorf in der vergangenen Woche ist der Verletzte am Freitagnachmittag an seinen Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der 68-jährige Radfahrer war nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag auf der Mahlsdorfer Elsenstraße mit seinem Rennrad ungebremst gegen einen geparkten Lkw gerast. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann so schwer, dass er noch am Unfallort reanimiert werden musste. Die Gründe für den Unfall sind bisher unbekannt. (Tsp)