Tödlicher Unfall in Berlin-Buckow Frau wird von Auto mitgeschleift und stirbt

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Buckow gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagabend von einem Auto auf der Marienfelder Chaussee erfasst. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Zuerst hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen bestätigte, hoben Einsatzkräfte das Fahrzeug an, um die Frau zu befreien. Ein Notarzt, ein Lösch- und ein Rettungswagen seien im Einsatz gewesen. Dennoch sei die Frau noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen.

Angaben der „B.Z.“, wonach die Frau von dem Fahrzeug 500 Meter weit mitgeschleift worden sein soll, bestätigte der Feuerwehrsprecher nicht. Die Meterangabe stimme nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen sollen im Laufe des Vormittags folgen. (Tsp, dpa)

