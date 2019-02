Die Ermittlungen zum Unfalltod der 21 Jahre alten Fabien Martini, die im Januar 2018 durch einen Polizeiwagen auf der Grunerstraße umkam, sollen im Abgeordnetenhaus begleitet werden. Die Berliner Grünen-Fraktion will den Fall im nächsten Innenausschuss erörtern - und erwartet Antworten von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Dabei solle vor allem geklärt werden, inwiefern die mutmaßliche Alkoholisierung des tatverdächtigen Beamten am Tattag erkennbar war - und ob er schon zuvor durch Alkohol im Dienst aufgefallen ist?

"Die Angehörigen der auf tragische Weise verstorbenen jungen Frau haben das Recht auf Aufklärung und Antworten auf all ihre Fragen. "Es darf nicht der Anschein erweckt werden, gegen Polizisten als Tatverdächtige werde nachlässig ermittelt und erst nach anonymen Hinweisen die erforderlichen Schritte eingeleitet", sagte der Rechts- und Innenexperte der Grünen im Abgeordnetenhaus, Benedikt Lux, dem Tagesspiegel. "Die Hinweise der Charité auf nachlässige Ermittlungen wiegen schwer. Es ist bedauerlich, wenn der Zeitpunkt der Alkoholisierung nun nicht mehr eindeutig zugeordnet werden kann. Ich erwarte, dass die Polizeipräsidentin bei jedem Todesfall durch Polizei sofort über alle besonderen Umstände – wie dem Verdacht der Alkoholisierung – im Bilde ist."

An diesem Freitag wollen sich zudem die Eltern der getöteten Frau äußern. Wie berichtet, war erst ein Jahr nach der tödlichen Blaulicht-Fahrt des Polizisten in Mitte bekannt geworden, dass der Mann offenbar betrunken im Dienst war. Und, dass seine Patientenakte, aus der das hervorgeht, seit dem Unfall in der Charité lag, ohne dass die Staatsanwaltschaft sie einsehen wollte. In der rot-rot-grüne Senatskoalition ist der Fall offenbar erst seit dieser Woche Thema - die Ermittlungen waren im Herbst 2018 fast beendet worden. Ein anonymer Hinweis darauf, dass der Polizist betrunken gewesen sei, haben dann für eine Wende gesorgt. Die Staatsanwaltschaft holte kürzlich die Patientenakte aus der Charité.

Wie berichtet, hatte der Ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei, dem Tagesspiegel gesagt: „Uns wundert, dass sich mehr als ein Jahr lang kein Ermittler für die Patientenakte des Polizisten interessiert – und es dann plötzlich heißt, Charité-Mitarbeiter könnten die Akte womöglich zurückgehalten haben. Das Gegenteil ist wahr, wir haben ein Jahr darauf gewartet, dass jemand mit einem richterlichen Beschluss kommt – schließlich war das ein dramatischer Unfall.“