Nach dem Unfalltod einer Radfahrerin in Berlin-Friedrichshain hat die Staatsanwaltschaft einen Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Der Prozess gegen den 57-Jährigen soll demnach vor dem Amtsgericht Tiergarten erfolgen.

Die Frau war am 27. Mai 2021 von den Rädern der Sattelzugmaschine überrollt worden und noch an der Unfallstelle in der Frankfurter Allee gestorben. Zuvor war die 37-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft einem Geldtransporter ausgewichen, der auf einem Pop-up-Radweg gehalten hatte – wohl ohne sich vergewissert zu haben, ob die mittlere Spur der Fahrbahn auch frei war.

Im vergangenen Jahr sind nach Polizeiangaben in Berlin zehn Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr tödlich verunglückt. 2020 waren es nach den Angaben 17. In diesem Jahr kamen bislang vier Radfahrer auf Berlins Straßen ums Leben. (dpa,Tsp)