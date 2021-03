Bei einem Streit in einem Wohnhaus in Berlin-Reinickendorf soll ein Mann seinen Kontrahenten tödlich verletzt haben. Das teilte die Polizei am Sonntag unter Berufung auf erste Erkenntnisse mit. Demnach wurde ein 55-Jähriger in der Nacht zum Sonntag festgenommen.

Der laut einem Polizeisprecher „dringend Tatverdächtige“ soll eine Stichwaffe verwendet haben. Das Opfer sei 32 Jahre alt gewesen. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts ermittle.

Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte, das Opfer sei erstochen worden. Reanimationsversuche vor Ort seien erfolglos geblieben. Am Sonntagvormittag wurde die Leiche obduziert, wie die Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilte.

Die Einzelheiten der Tat würden derzeit geklärt, hieß es. Am Montag wolle die Staatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob der Verdächtige zum Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt werde.

Weitere Informationen zu dem Fall, der sich gegen Mitternacht in der Conradstraße im Ortsteil Borsigwalde ereignete, waren zunächst nicht bekannt. (Tsp, dpa)