Am Montag haben Fahnder des LKA in Charlottenburg einen 47-jährigen Mann verhaftet. Dieser steht im Verdacht am 4. September in Britz einen 40-jährigen getötet zu haben. Die Mordkommission ermittelte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde schließlich ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.