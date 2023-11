Torstraße über Stunden gesperrt Frau bei Tram-Unfall in Berlin-Mitte lebensbedrohlich verletzt

Eine 49 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Mitte von einer Tram erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte die Frau am Mittwochabend die Tramgleise in der Torstraße. Der Tramfahrer machte eine Notbremsung, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Den Angaben zufolge erlitt die Fußgängerin dabei innere Verletzungen sowie Kopfverletzungen. Ob die Frau durch den Unfall unter die Tram geriet, ist bislang nicht bekannt. Rettungskräfte bargen die 49-Jährige und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Torstraße wurde für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. (dpa)