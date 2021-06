Auf der Suche nach dem Täter im Tötungsdelikt Oksana Romberg hat die Berliner Polizei am Dienstag Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die 50-jährige Frau war am 1. April tot in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm 61 gefunden worden.

Die Aufnahmen stammen laut Polizei von einem Innenhof des Walter-Benjamin-Platzes, auf dem am 31. März gegen 17.30 Uhr eine verdächtige Person zu sehen ist. Hier können Sie das Video ansehen.

Nach Angaben der Polizei war die getötete Frau Inhaberin eines Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz. Von dort soll sie am 31. März nach 18 Uhr zu Fuß nach Hause gegangen sein - ein Weg von rund zwei Minuten.

Sie war schwarz gekleidet, trug dunkelblaue Schuhe und eine dunkelblaue Handtasche. Wann sie zuhause ankam, ist nicht bekannt.

Einen Tag später wurde Oksana Romberg tot aufgefunden. Bekannte hatten sie vermisst, woraufhin die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete. Die Obduktion der Polizei ergab tödliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper.

Für Hinweise, durch die der Täter überführt werden kann, hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgelobt. "Die Belohnung ist ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, nicht für solche, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört", heißt es dazu.

Oksana Romberg wurde am 1. April tot in ihrer Wohnung gefunden. Foto: Polizei Berlin

Die Ermittler der Mordkommission wenden sich außerdem mit diesen Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat die verdächtige Person am 31. März 2021 im Bereich des Walter-Benjamin-Platzes bzw. des Kurfürstendamms gesehen?

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann darüber hinaus Angaben zur Tat und/oder zum Tatmotiv machen?

Wer hat Oksana Romberg noch am Mittwoch, den 31. März 2021, nach 18 Uhr gesehen oder gesprochen?

Wer hat zwischen dem 31. März 2021, 18 Uhr und dem 1. April 2021, 18 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich Kurfürstendamm 61 gemacht?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die Mordkommission beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 030/4664911888 oder per E-Mail unter lka118@polizei.berlin.de entgegen.