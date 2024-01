Tote Tiere stecken im Eis Erfrorene Kühe im Wasser in Brandenburg/Havel entdeckt

Mehrere Kühe sind in Brandenburg an der Havel erfroren. Feuerwehr und Veterinäramt rückten am Donnerstag bei klirrender Kälte zu einer Suchaktion auch mithilfe einer Drohne aus.

Es handle sich vermutlich um ein Überflutungsgebiet, die Kühe seien eingefroren, sagte der Sprecher der Stadt, Thomas Messerschmidt, am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen. „Es soll sich um drei lebende und vier tote Kühe handeln“. Sie gehörten wohl einem Bauern aus einer benachbarten Gemeinde.

Auf Bildern ist zu sehen, wie tote Tiere im Eis stecken. Sie seien am Donnerstag auch nicht mehr frei zu kriegen, hieß es. Hochwasser ließ seit Tagen die Havel übers Ufer treten.

Die entdeckten noch lebenden Tiere sollten am Abend wieder im Stall sein, sagte der Sprecher der Stadt. Wer die toten Tiere gemeldet hatte, konnte er zunächst nicht sagen. (dpa)