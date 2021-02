Bei einem schweren Autounfall auf der Straße Am Treptower Park in Berlin-Plänterwald sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde bei dem Unfall auseinandergerissen, geriet in Flammen und brannte komplett aus.

Der Unfall ereignete sich laut einer Polizeisprecherin am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr. Die vier Fahrzeuginsassen waren demnach in einem Audi auf der Straße Am Treptower Park, bei der es sich auch um die Bundesstraße 96a handelt, stadtauswärts in Richtung Schönefeld unterwegs.

Nach den ersten Ermittlungen und Aussagen fuhren sie „wohl auch mit überhöhter Geschwindigkeit“, wie die Sprecherin mitteilte. Wie schnell das Auto ungefähr war, könne sie noch nicht sagen.

Vor der Einmündung am Karpfenteich habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, mutmaßlich wegen des hohen Tempos, die Unfallursache sei aber noch Bestandteil der Ermittlungen, erklärte die Sprecherin. Der Verkehrsermittlungsdienst hat den Fall übernommen.

Bei dem Unfall geriet das Fahrzeug mit den vier Männern ins Schleudern, riss erst zwei Bäume am Straßenrand um und prallte schließlich gegen einen Baucontainer. Die Wucht des Unfalls war so groß, dass der Wagen auseinandergerissen wurde und in Flammen aufging.

Feuerwehrleute stehen am Treptower Park neben einem qualmenden Autowrack. Foto: Paul Zinken/dpa

Einer der Insassen starb noch an der Unfallstelle, ein weiterer später im Krankenhaus. Zwei Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden, einer von ihnen mit schweren Brandverletzungen. Ein Fußgänger, der den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Die Feuerwehr war in der Nacht mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort.

Wer der Männer wo im Auto saß, war am Mittwochmorgen noch unklar. Die Beteiligten seien schwer zu identifizieren, sagte die Polizeisprecherin mit Blick auf die Verletzungen. "Die Männer sind alle blutjung", sagte die Sprecherin, sie seien zwischen 19 und 21 Jahren alt.

Wegen des Unfalls gab es vor Ort eine Straßensperrung, Busse wurden umgeleitet. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf Twitter mitteilte, sei die Unfallstelle auf der B96a zwischen Elsenstraße und Bulgarische Straße geräumt worden. Auch Busse würden nun wieder auf den planmäßigen Strecken fahren, teilte die BVG mit. Das betraf auch Busse des Ersatzverkehrs, den die S-Bahn wegen eines Schienenbruchs eingerichtet hatte. (mit dpa)