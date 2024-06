Tötungsdelikt in Köpenick 34-jährige Frau umgebracht – tatverdächtiger Mann festgenommen

Eine 34-jährige Frau ist im Berliner Ortsteil Köpenick getötet worden. Polizisten fanden sie am Montagmorgen „mit nicht mit dem Leben zu vereinbarenden Verletzungen“ in ihrer Wohnung vor. Ein ebenfalls 34-jähriger Mann wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Demnach hatte ein Bekannter der 34-Jährigen die Polizei gegen 6 Uhr zu der Wohnung in der Gartenstraße gerufen, weil er einen Unglücksfall vermutete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich dieser Verdacht bestätigt, hieß es.

Weitere Einzelheiten, etwa ob Opfer und Tatverdächtiger in einer Beziehung zueinander standen, nannte die Polizei zunächst nicht. Auch machte sie keine Angaben zu den Umständen der Tat, insbesondere Ort und Zeit des Tötungsdeliktes.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln zu den Hintergründen der Tat. (Tsp)