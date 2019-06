Aufregung auf der Spree: Am Freitagnachmittag hat ein Mann von der Jannowitzbrücke auf ein Ausflugsschiff gepinkelt, das gerade unter der Brücke hindurchfuhr. Wie der RBB mit Verweis auf einen Polizeisprecher berichtet, sprangen mehrere Passagiere angeekelt auf und stießen sich die Köpfe an der niedrigen Brücke. Vier Touristen mussten anschließend mit Platzwunden ins Krankenhaus gebracht werden. 16 Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei dauern laut RBB an.

Tsp