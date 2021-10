Beim Familienfest des Landessportbunds im Stadion Wilmersdorf wurde uns vor kurzem ein Flyer in die Hand gedrückt mit der Bitte: Weitersagen! Die Eichkampgirls von Tennis Borussia suchen Spielerinnen und Trainer:innen.

Tennis Borussia und Fußballerinnen? Da war doch was: Bis in die Bundesliga hat es der Verein, dessen Frauenabteilung 1969 eine der ersten in Deutschland war, in den Neunziger- und Nullerjahren gebracht, bis die Erfolgsgeschichte 2012 abbrach.

Jetzt wird ein neuer Anlauf genommen und selbstbewusst formuliert: „Mädchen und Frauen für den Fußball begeistern, Mädchen- und Frauenfußball in Berlin erfolgreich machen – das ist unser Ziel!“

Während es sich Hertha BSC leicht macht und beim Bundesligisten 1. FFC Turbine in Potsdam andockt, bauen andere Berliner Vereine fleißig eigene Teams für Fußballerinnen auf.

Noch kommt in der Region nach Turbine lange nichts, aber das kann sich bald ändern. In der Regionalliga, der dritten Spielklasse, liegen mit Türkiyemspor aus Kreuzberg und Viktoria aus Lichterfelde zwei Berliner Klubs vorn. Womöglich gibt es bald wieder Berliner Fußballerinnen in der Bundesliga – wenn auch zunächst in der Zweiten.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf vom Tagesspiegel finden, den Sie hier kostenlos bestellen können:

Leser:innen-Debatte nach der Wahl: Wir fragen Sie: Was muss in der City West jetzt dringend gemacht werden?

40 Grad und Regen: Bezirk und Träger schieben Verantwortung für sanierungsbedürftige Kita seit zehn Jahren einander zu

Fällt Weihnachten auch aus? Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg und das Horst-Dohm-Eisstadion öffnen dieses Jahr nicht

Grüne nominieren Kirstin Bauch als Kandidatin für das Bezirksbürgermeisteramt

Sorgen um 99-jährige Holocaust-Überlebende Inge Deutschkron

Bezirkswahlausschuss tagte zum Wahlchaos

100 Jahre Theater am Kurfürstendamm

Stolperstein für Irene Walther

Über 2000 Euro Spenden für die Flüchtlingshilfe gesammelt bei den Sommer-Musiktagen

Lachen mit Stan Laurel und Oliver Hardy im Charlottchen

Buchhandlung Schropp, eines der ältesten Geschäfte Berlins, zieht um

Newsletter-Autorin: Pauline Faust

