Traditionsbiergarten am Wannsee Neuer Betreiber feiert Wiedereröffnung des Loretta

Neues Leben in der Loretta am Wannsee: Nachdem das Ausflugslokal mit Biergarten im Februar seine Pforten geschlossen hatte, zieht jetzt neues Leben in die Traditionsgastronomie: Restaurantbetreiber Sascha Siebenrock ist sich mit Eigentümer Harald Huth einig geworden. Am Samstag, dem 29. Juni, ab 12 Uhr eröffnet der Biergarten mit Wannseeblick wieder.

Der Eröffnungsauftakt findet allerdings bereits am Freitag statt. Designer Harald Glööckler hat das Kultlokal als Ort für seine Show im Rahmen der Fashion Week erkoren. Roter Teppich, Prominenz, Glanz – die Modeschau ist allerdings nur etwas für geladene Gäste.

Das Loretta am Wannsee feiert am Samstag, dem 29. Juni, seine Wiedereröffnung. Ab 12 Uhr geht es los. © IMAGO/J√ºrgen Ritter/IMAGO/J√ºrgen Ritter

Dem neuen Pächter der Loretta kommt der glitzernde Start recht: „Einen Neustart feiert man bekanntlich am besten pompös und mit viel Glamour und wohl niemand steht in Berlin so dafür wie Stardesigner Harald Glööckner“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sascha Siebenrock ist ein erfahrener Restaurant-Hase. Er betreibt bereits zwei mexikanische Restaurants in Tempelhof und Tegel – jetzt kommt das Loretta hinzu. Der Biergarten werde nach und nach größer, das Restaurant am Fuße des Biergarten-Hügels werde etwas später im Sommer öffnen, sagt er.

Warum er schaffen kann, was seinem Vorgänger versagt blieb – nämlich das Loretta trotz steigender Kosten und Personalknappheit zu führen – verriet er der „Berliner Morgenpost“: Sein Lokal in Tegel laufe zwar im Winter prächtig, aber im Sommer sei das Geschäft dort mau – er verteile seine Mitarbeitenden einfach um. „Die können jetzt hier im Biergarten zapfen“, sagt Sascha Siebenrock.