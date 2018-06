Nachdem am Mittwoch ein achtjähriger Junge auf dem Fahrrad von einem Lkw erfasst wurde, halten Fahrradaktivisten am Freitagnachmittag um 17.30 Uhr am Unfallort eine Mahnwache ab. Der Junge fuhr auf einem Radweg auf der Nauener Straße zur Schule, als der Lkw ihn an der Kreuzung Brunsbüttler Damm beim Rechtsabbiegen überfuhr. Nach Angaben der Polizei starb der Junge noch vor Ort. Erst am Dienstag war eine 13-Jährige Radfahrerin in Lichtenberg von einer Straßenbahn eingeklemmt worden und gestorben. Am Donnerstag fand auch für sie eine Mahnwache statt.

Mehr zum Thema Berlin-Spandau Tödlicher Unfall: Lkw überrollt Kind auf Fahrrad

Insgesamt starben in diesem Jahr bereits fünf Radfahrer im Berliner Straßenverkehr, darunter die beiden in dieser Woche getöteten Kinder. (Tsp)