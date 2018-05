Der Spreepark in Treptow steht vor seiner Wiedererweckung, die Planung für den „Kulturpark 2.0“ wird konkreter. Am heutigen Freitag stellt der Senat den „Rahmenplan“ für das 23 Hektar große Gelände vor, darin sind erste Projektvorschläge für die Umsetzung enthalten. Ab 16 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, in den Spreepark zu kommen, es gibt eine Ausstellung und Führungen über den ehemaligen Rummelplatz.

Umweltsenatorin Regine Günther (für Grüne), Grün-Berlin-Chef Christoph Schmidt und Treptow-Köpenicks Baustadtrat Rainer Hölmer (SPD) diskutieren ab 18 Uhr auf einem Podium über die Zukunft des Spreeparks. Der Eintritt ist frei. Das Gelände ist über den Dammweg von der Neuen Krugallee aus erreichbar, es gibt allerdings nur wenige Parkplätze.

Bekannt ist bislang, dass das Riesenrad wieder in Schwung gebracht werden soll, ebenso die Parkeisenbahn, andere Relikte aus dem ehemaligen Rummel werden künstlerisch neu verpackt oder als Themenwanderweg erschlossen. Ein Team aus Szenografen und Architekten hat sich dazu viele Gedanken gemacht. Die üppige Vegetation, die sich nach Schließung des Rummels 2002 gebildet hat, soll erhalten werden.

Fährverbindung über die Spree wurde verworfen

In den alten Werkstatthallen und auf dem Gelände sind Veranstaltungen geplant, von Freilufttheater über Malworkshops bis hin zu Firmenevents ist vieles denkbar. Die Anwohner des Plänterwalds befürchten, dass die Verantwortlichen von Grün Berlin ihre Aufgabe, den Park zu reaktivieren, allzu ernst nehmen. Prognosen von 600.000 Besuchern im Jahr machen die Runde, das wären mehr als in den letzten Jahren des Spreeparks.

Diskutiert werden auch Pläne, den Dammweg zweispurig auszubauen und zusätzliche Parkplätze zu schaffen. Dagegen positioniert sich die Anwohnerinitiative Pro Plänterwald. Sie fordert, einen Shuttle von den S-Bahnhöfen Plänterwald und Treptower Park einzurichten. Auch eine Fährverbindung auf der Spree käme infrage, wurde von der Verkehrsverwaltung aber bereits als unwirtschaftlich verworfen.

23 Millionen Euro stehen aus dem „Sondervermögen für die wachsende Stadt“ für den Spreepark zur Verfügung. Wann der Park runderneuert in sein zweites Leben starten könnte, ist offen.