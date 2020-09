Mindestens drei neue Radschnellwege in Berlin sollen trotz der Kritik von Fußgängerverbänden durch Grünanlagen geführt werden. Das hat die Senatsverkehrsverwaltung nun bekannt gegeben.

„So verläuft die derzeitige Vorzugstrasse der RSV 3 (‚Königsweg-Kronprinzessinnenweg‘) durch den Friedenthalpark, die Vorzugstrasse der RSV 6 (‚Teltowkanalroute‘) läuft derzeit etwa durch den Hans-Baluschek-Park, die Vorzugstrasse der RSV 1 (‚Y-Trasse‘) verläuft unter anderem am Delfter Ufer“, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem soll die Y-Trasse durch den Carl-Weder-Park in Britz geführt werden.

Der Plan sieht sich starker Kritik ausgesetzt, weil damit der Vorrang von Fußgängern in Parks ausgehebelt werden soll. Nach dem Berliner Grünanlagengesetz haben sie dort bisher stets Vorrang.

Das soll sich nun ändern – dafür sollen die Trassen als Teil der Grünanlagen entwidmet und zu Verkehrsflächen umgewandelt werden, auf denen die StVO gilt. Der Fußgängerverein Fuss e.V., aber auch der Fahrradclub ADFC fürchten dadurch Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern.

Auf diese Konflikte gehen nun auch die Planer der landeseigenen Infravelo ein. So heißt es in der Studie zur „Teltowkanalroute“, die Führung durch den Hans-Baluschek-Park sei „aus verkehrlicher Sicht“ zu bevorzugen, „da eine getrennte Führung von Rad- und Fußverkehr zu einem Qualitätsgewinn für beide Verkehrsarten führt“.





Im nächsten Schritt sei nun aber zu prüfen, „ob dieser Führungsvorschlag in Bezug auf die Gesamtqualität des Parks und unter Berücksichtigung umwelt- und naturschutzrechtlicher Aspekte möglich ist“. Die Begründung für die bevorzugten Park-Routen liefert die Infravelo in den Studien gleich mit: Der Autoverkehr soll nicht unnötig eingeschränkt werden.

So heißt es in der Studie zur "Y-Trasse": "Da für den Britzer Damm mehr als 25.000 Kraftfahrzeuge im Querschnitt pro Tag prognostiziert werden, ist die Vierstreifigkeit des Straßenquerschnitts zu erhalten." Weiter nördlich am Columbiadamm nahm man von einer Routenvariante Abstand, bei der "eine größere Anzahl von Kraftfahrzeug-Parkplätzen entfallen" würde. "Das liest sich wie aus dem Jahr 1960", kritisiert Fuss-Vorstand Roland Stimpel.





Die „Vorzugstrassen“ stellen die planerisch am besten bewertete Route dar, eine finale „Festlegung auf die Trassen ist damit noch nicht erfolgt“, betont die Verkehrsverwaltung. Vorher würden „mögliche Zielkonflikte zum Beispiel mit zu Fuß gehenden Parknutzenden“ geklärt. Änderungen der Trassen seien noch bis zum Planfeststellungsbeschluss möglich. Die ersten Planfeststellungsverfahren sollen 2021 beginnen.

Endgültig verworfen wurden laut Verkehrsverwaltung dagegen Rad-Trassen durch den Görlitzer Park und die Hasenheide. Eine Routenführung werde dort „nicht weiterverfolgt“.